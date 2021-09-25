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لعنة سلاسل التوريد تحل بسهمي "نايكي" و"فوت لوكر"

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بورصة نيويورك
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لعنة سلاسل التوريد تحل بسهمي "نايكي" و"فوت لوكر"

سهما فيسبوك وتسلا من أكبر الداعمين للمؤشر ستاندرد آند بورز 500

نيويورك - رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف الجمعة بعد أسبوع متقلب، إذ عوضت مكاسب أسهم نمو مثل فيسبوك انخفاض سهم نايكي بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية توقعات سلبية للمبيعات.

وشكلت أسهم نايكي أكبر ضغط على مكاسب المؤشرين داو وستاندرد اند بورز 500 بعد أن حذرت أيضا من تأخيرات خلال موسم التسوق في العطلات، وألقت باللوم على أزمة سلاسل التوريد. كما انخفضت أسهم شركة فوت لوكر لتجارة الأحذية بالتجزئة بشكل حاد.

كان سهما فيسبوك وتسلا من أكبر الداعمين للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من الشركات، لكن قطاع الطاقة قاد المكاسب بين القطاعات.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.36 نقطة بما يعادل 0.1% إلى 34799.18 نقطة.

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 6.58 نقطة أو 0.15% إلى 4455.56 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.94 نقطة أو 0.03% إلى 15048.31 نقطة.

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