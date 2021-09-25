"العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر نشاطاً في بورصة مصر

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الحالي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد سجل قطاع العقارات حجم تداول بلغ 502.3 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه. وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول قدره 282.3 مليون ورقة، بقيمة 623.9 مليون جنيه.

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فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 136.3 مليون ورقة بقيمة 598.2 مليون جنيه، تلاه في المركز الرابع قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 57.8 مليون ورقة بقيمة 574.2 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 17.2 مليون ورقة بقيمة 399.8 مليون جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 74.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 380.3 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء في المركز السابع بحجم تداول بلغ 74.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 321 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 207.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 315.8 مليون جنيه.

وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز التاسع بحجم تداول 132 مليون ورقة منفذة بقيمة 232 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 64 مليون ورقة منفذة بقيمة 184.5 مليون جنيه.

على صعيد التعاملات، فقد استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 88.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.3 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 146.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.