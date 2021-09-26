مكاسب تلامس 1% لمؤشر سوق السعودية.. و"أرامكو" يتصدر التداول

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي بنسبة 0.73% ما يعادل 82.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 11353.24 نقطة، في التعاملات المبكرة بجلسة اليوم الأحد.

وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 949.04 مليار ريال، عبر التداول على نحو 27.07 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 170 سهماً، مقابل انخفاض 10 أسهم، من 204 شركات مدرجة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة والكمية بنحو 92.8 مليون ريال، و2.65 مليون سهم، بعد ارتفاع سهم الشركة بنسبة 0.29% إلى 35.05 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم أسمنت نجران بنسبة 7.01% عند سعر 21.96 ريال، بينما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً وحدات صندوق الأهلي ريت 1 بتراجع 1.93% عند 13.4 ريال.

وارتفعت جميع قطاعات السوق بصدارة قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.47%، بينما كان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المتراجع الوحيد بنسبة 0.38%.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية كان عطلة رسمية يوم الخميس الماضي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

ارتفاعات سوق الأسهم السعودية تأتي في أول رد فعل على المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات عند الإغلاق يوم الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1.1% لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً أو 0.9% ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولاراً.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

وكان الأسبوع الماضي هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي "مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيراً طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضرورياً لتلبية طلب المصافي".

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، ما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.