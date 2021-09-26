بدء الطرح الإضافي لزيادة أصول "جدوى ريت" بـ 370 مليون ريال

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، عن بدء الطرح الإضافي لصندوق جدوى ريت السعودية لجمع 370 مليون ريال، حيث سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي لاستكمال الاستحواذ على بوليفارد الرياض، أحد أشهر العقارات التجارية في شمال مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن جدوى ريت السعودية هو صندوق استثمار عقاري مقفل متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، تبلغ مدته 99 عامًا كما تبلغ إجمالي قيمة الأصول حالياً 2.19 مليار ريال سعودي.

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وذكرت "جدوى للاستثمار، أن الصندوق يهدف إلى تزويد المستثمرين بمصدر دخل مستمر من خلال توزيع أرباح دورية عن طريق الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة في مدن المملكة الرئيسية.

ونمت توزيعات الصندوق منذ الإدراج بثبات على مدى 14 ربعًا، حيث بلغت التوزيعات التراكمية منذ الإدراج 2.49 ريال سعودي للوحدة.

وحسب البيان، تبلغ زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق جدوى ريت السعودية 370 مليون ريال (ما يعادل 16.9%) ليصل حجم الصندوق بعد الزيادة إلى 2.56 مليار ريال.

وسيساهم الاستحواذ على عقار بوليفارد الرياض في تعزيز تنوع أصول الصندوق حيث يعتبر هذا العقار واحداً من أكثر المجمعات التجارية تنوعاً في شمال الرياض، ويحتوي على مساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي، وفندق، ونادي رياضي، بالإضافة لمساحات مكتبية.

كما يمتلك مجمع بوليفارد الرياض اتفاقيات إيجار طويلة الأجل مع العديد من العلامات التجارية المرموقة.

وتابعت الشركة: "نظرًا لكونه أحد المقاصد الرئيسية لسكان الرياض كوجهة تجارية وترفيهية، فإن سعر شراء العقار يعتبر فرصة مميزة للمستثمرين عند مقارنته بتقييمات المقيمين المعتمدين. ومن المتوقع أن يحقق الأصل صافي دخل إيجاري قدره 29.6 مليون ريال سنويًا، ما يعادل عائدا تأجيريا صافيا للأصل بنسبة 9.2%، والذي يعد عائد استثمارٍ جذابا أخذاً بعين الاعتبار موقعه المتميز ومكانته".

ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري: "إن الطرح الإضافي لصندوق جدوى ريت السعودية يعزز مكانتنا الريادية كمستثمر عقاري ومدير لصناديق الريت".

وأفاد بأن الشركة تقدم لعملائها الحاليين والمحتملين فرصة الاستثمار في صندوق جدوى ريت السعودية بسعر مغرٍ والتعرض لأصول عقارية عالية الجودة في مدن المملكة الرئيسية.

وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يمكن لقيمة الاستثمار وأي دخل ناتج عنه أن تزيد أو تنقص أو أن يتم خسارتها كاملةً، والنتائج المستهدفة والمتوقعة غير مضمونة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.