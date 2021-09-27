أسهم اليابان تتخلى عن مكاسبها المبكرة مع جني الأرباح

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين متخلية عن مكاسبها المبكرة مدفوعة بالأسهم الدورية، حيث جنى المستثمرون الأرباح بعد ارتفاع حاد هذا الشهر، في حين ساد الحذر أيضا قبل تغيير القيادة السياسية في البلاد.

وهبط نيكاي 0.03% ليغلق عند 30240.06 نقطة بعدما ارتفع نحو 0.5%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 2087.74 نقطة.

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وقال كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول ماساهيرو إيتشيكاوا: "تم محو المكاسب المبكرة، إذ حاول المستثمرون جني الأرباح بعد ارتفاع كبير حتى الأسبوع الماضي".

وأضاف إيتشيكاوا: "كانت عمليات البيع مدفوعة بالحذر قبل تغيير القيادة السياسية، في حين لا تزال هناك مخاوف من احتمال تخلف شركة إيفرغراند الصينية عن سداد التزاماتها".

ومن المقرر أن يجري الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخابات لاختيار زعيم جديد له ليصبح رئيس الوزراء المقبل.

وواصلت الأسهم المنكشفة على الصين تأثرها مع مخاوف من احتمال تخلف إيفرغراند الصينية عن السداد. وانخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.44%.

وكانت أسهم شركات الشحن بين أكبر الخاسرين فنزل مؤشرها الفرعي 6.45%.

وتقدمت الأسهم التي ستستفيد من إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، فقفزت شركات الطيران 3.76% وشركات تشغيل السكك الحديدية 1.69%.