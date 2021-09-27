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ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدعم من صعود أسعار النفط

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متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
سوق السعودية

ارتفاع أغلب بورصات الخليج بدعم من صعود أسعار النفط

برنت صوب 80 دولارا للبرميل بسبب مخاوف حيال الإمدادات

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أغلب بورصات الخليج الاثنين مع دعم أسهم العقارات لسوق دبي بينما تلقى مؤشرا السعودية وقطر دعما من صعود أسعار النفط وواصلا المكاسب.

ويتجه برنت صوب 80 دولارا للبرميل بسبب مخاوف حيال الإمدادات مع تزايد الطلب الناتج عن تخفيف قيود فرضت لمكافحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر دبي 0.3% مع صعود إعمار للعقارات 1.2% ووحدتها للتسوق إعمار مولز 1.5%.

وقالت إعمار مولز أمس الأحد إن رئيسها وعضو مجلس إدارتها محمد الحسيني استقال من الشركة.

وتعتزم إعمار العقارية شراء حصص الأقلية في إعمار مولز ووقف إدراج سهمها في البورصة بحلول نهاية العام.

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وفي السعودية ارتفع المؤشر بنحو 0.2% مواصلا مكاسب من الجلسة السابقة وقاد قطاع البتروكيماويات المكاسب.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6% ووحدتها للأسمدة 1.5%.

وصعد المؤشر القطري 0.1% بدعم من أسهم البتروكيماويات وبذلك يكون في طريقه لرابع يوم على التوالي من المكاسب.

وارتفع سهم مسيعيد للبتروكيماويات اثنين بالمئة وصناعات قطر 0.3%.

ولم يشهد مؤشر أبوظبي تحركا يذكر مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.2% وارتفاع مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.3%.

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاثنين إنها أنهت تسجيل طلبات الشراء في الطرح العام الأولي لوحدتها أدنوك للحفر وجمعت أكثر من 1.1 مليار دولار.

وهذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات. وارتفعت أسهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1%.

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