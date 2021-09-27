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اكتتاب "أدنوك للحفر" يجمع 34 مليار دولار بتغطية 31 مرة

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سوق أبوظبي

اكتتاب "أدنوك للحفر" يجمع 34 مليار دولار بتغطية 31 مرة

سيبدأ التداول في الثالث من أكتوبر

دبي - العربية.نت

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جمع اكتتاب أدنوك للحفر 34 مليار دولار، إذ تلقى تغطية بإحدى وثلاثين مرة.

وانتهى أمس الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية في الطرح العام لأسهم شركة أدنوك للحفر، بسعر 2.3 درهم للسهم، لينتهي معه الطرح العام الأولي لأسهم الشركة الذي بدأ في 13 سبتمبر الجاري.

سيكون سعر الطرح 2.3 درهم وسيبدأ التداول في الثالث من أكتوبر.

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وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المالكة لغالبية أسهم شركة أدنوك للحفر، الأربعاء الماضي عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم عادي إلى 1.76 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وبعد اكتمال عملية الاكتتاب العام تصبح أدنوك مالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.

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