تعليق تداول سهمي "المجموعة السعودية" و"بتروكيم"

أعلنت تداول السعودية، تعليق تداول سهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركتها الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" بناءً على طلب الشركتين ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأفادت "تداول السعودية" في بيانين، أن تعليق التداول سيكون لجلسة واحدة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غدا الثلاثاء.

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وكانت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 505 ملايين ريال، مقابل 55 مليون ريال خسائر بالربع المناظر من العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيان سابق، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ في الربع الحالي 226 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

وأظهرت البيانات، تحقيق الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أرباحاً بلغت حصة المجموعة منها للربع الحالي 301 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع أسعار بيع المنتجات في الربع الحالي.