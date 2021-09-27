"القويز" يتوقع إدراج 30 شركة في سوق السعودية العام الحالي

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في مؤتمر القطاع المالي في الرياض اليوم الاثنين، إن البورصة السعودية ستنهي العام الحالي على الأرجح بأكثر من 30 إدراجا جديدا.

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في جلسة "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة"، إن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في رسم الخطط والسياسات لتطوير القطاع المالي.

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وأضاف أن الهيئة لمست شركات محلية فاعلة في مجال التطوير والتعاملات المالية.

وانطلقت أولى الفعاليات المركزة لحوارات مؤتمر القطاع المالي، من خلال الكلمة الافتتاحية لمحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك متحدثًا عن الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتغير المناخ.

كان وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله بن غنام، قد قال إن الهيئة تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها. حيث قامت الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021، بالإضافة لـ 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أن عدد الإدراجات في السوق المالية ارتفع ليصل إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.