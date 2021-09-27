ترقب 17 طرحاً جديداً في سوق الأسهم السعودية خلال 3 أشهر

أكد خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" أن سوق الأسهم السعودية، من المرتقب أن تشهد 17 طرحا جديدا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال الربدي إن رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في أكثر من مناسبة، أن المستهدف للعام الحالي 30 إدراجا.

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ومع طرح 13 شركة في المرحلة الماضية من العام الحالي، يبقى 17 طرحا مرتقبا في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام بحسب الربدي.

وأنهى مؤشر سوق السعودية جلسة الاثنين، مرتفعاً 0.14% ليكسب 16.23 نقطة، ويغلق عند 11369.09 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 8.11 مليار ريال.

وبعد تذبذب لمؤشر "تاسي" واصلت سوق السعودية مكاسب من الجلسة السابقة وقاد قطاع البتروكيماويات المكاسب.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ووقت اللياقة، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات شاكر، والوطنية، وشمس، والصادرات، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66% و 4.30%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وإعمار، والتصنيع، ودار الأركان، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وسابك, والتصنيع، وإعمار، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1020.82 نقطة ليقفل عند مستوى 23923.37 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 150 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 3984 صفقة.

ارتفعت أغلب بورصات الخليج الاثنين مع دعم أسهم العقارات لسوق دبي بينما تلقى مؤشرا السعودية وقطر دعما من صعود أسعار النفط وواصلا المكاسب.

ويتجه برنت صوب 80 دولارا للبرميل بسبب مخاوف حيال الإمدادات مع تزايد الطلب الناتج عن تخفيف قيود فرضت لمكافحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر دبي 0.3% مع صعود إعمار للعقارات 1.2% ووحدتها للتسوق إعمار مولز 1.5%.

وقالت إعمار مولز أمس الأحد إن رئيسها وعضو مجلس إدارتها محمد الحسيني استقال من الشركة.

وتعتزم إعمار العقارية شراء حصص الأقلية في إعمار مولز ووقف إدراج سهمها في البورصة بحلول نهاية العام.