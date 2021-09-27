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ناسداك يفتح على انخفاض بعد تراجع شركات تكنولوجية كبرى

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ناسداك يفتح على انخفاض بعد تراجع شركات تكنولوجية كبرى

مبادلة المستثمرين لأسهم التكنولوجيا بأسهم مرتبطة بالنمو الاقتصادي

دبي - العربية.نت

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فتح مؤشر ناسداك على انخفاض يوم الاثنين مع مبادلة المستثمرين لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأسهم مرتبطة بالنمو الاقتصادي في ظل تنامي الثقة في التعافي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 58.73 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 34739.27 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 13.36 نقطة أو 0.30% إلى 4442.12 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.62% إلى 14954.18 نقطة.

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بفعل ارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1750.51 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1750.20 دولار.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10سنوات لأعلى مستوى فيما يقرب من 3 أشهر مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.

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