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أميرالد للعربية: طرح 15.7 مليون سهم لاكتتاب عام في بورصة النيل

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البورصة المصرية

أميرالد للعربية: طرح 15.7 مليون سهم لاكتتاب عام في بورصة النيل

الموافقة على طرح 10.6% من أسهم أميرالد للتطوير بسعر 1.28 جنيه للسهم

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، الدكتور هاشم السيد، في مقابلة مع "العربية" أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وافقت على طرح نحو 10.6% من أسهم شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسعر 1.28 جنيه للسهم عبر سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".

وأشار السيد إلى أن طرح حصة 10.6% من رأسمال الشركة سيجري وفق الخطة الموافق عليها على قسمين الأول طرح خاص يمثل 65% من هذه النسبة بواقع 29.25 مليون سهم و35% للطرح العام للجمهور بواقع 15.75 مليون سهم تمثل 3.7% من رأسمال الشركة.

وأوضح أن شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، كانت شركة ذات أغراض خاصة SPV للاستحواذ على مشروع يقام على قطعة أرض مميزة على كورنيش النيل في المعادي على مساحة 6245 متر.

وكشف أنه يجري في الوقت الحالي تحويل ترخيص بناء 24 دورا من "تجاري وإداري" إلى "تجاري إداري فندقي".

وأوضح أن "أميرالد" هي إحدى الشركات المملوكة لشركة أودن، وكانت مملوكة بنسبة 49% من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير و51% لشركة أودن للاستثمارات المالية.

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أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإفصاح عن نشرة طرح أسهم شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، لبيع 45 مليون سهم ويمثل نسبة 10.59% من أسهم رأسمال الشركة بسعر محدد يبلغ 1.28 جنيه للسهم عن طريق الطرح.

يشار إلى أن أرباح شركة أميرالد للاستثمار العقاري ارتفعت بنحو 63% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 13 مليون جنيه.

وبلغت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 28.17 مليون جنيه مقابل 25.99 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأضافت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن ذلك في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة. وأوضحت الشركة، أن النشرة معدة على مسؤولية المستشار القانوني للطرح والمستشار المالي المستقل ومراقب حسابات الشركة.

واشترطت الهيئة أن يُقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقاً للمادة 9 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب من مصر المقاصة بالتجميد وفقاً لتلك المادة.

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