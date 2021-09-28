اكتتاب solutions by stc.. تخصيص سهمين كحد أدنى لكل فرد

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، إلى جانب المستشارين الماليين "إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، و"الأهلي المالية"، اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام.

وأوضحت أن شريحة المكتتبين الأفراد شهدت مشاركة نحو 1.04 مليون فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنحو 2365 %، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال.

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وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776 %، في المتوسط.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في 19 سبتمبر 2021، وانتهت في 21 من نفس الشهر باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2.4 مليون سهم 10 %، من إجمالي الأسهم المطروحة بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريالا للسهم، وذلك من خلال الجهات المتسلمة.

وقالت الشركة إن اكتتاب الأفراد بدأ بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، التي حققت نسبة تغطية فاقت المستهدف بـ13004.7 %، وبقيمة 471 مليار ريال، حيث بلغت تغطية الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية) نحو 9507.6 %، وبلغت تغطية الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية نحو 2395.9%، فيما بلغ تغطية المستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة) نحو 908.7%.

وأضافت أن نسبة تغطية المؤسسات الحكومية بلغت 41.4 %، في حين بلغت نسبة تغطية مستثمرين آخرين نحو 151.1 %.

وكشفت الشركة أنه بناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح بما يمثل 90 %، من إجمالي أسهم الطرح، مشيرة إلى أنه سيتم رد الفائض في موعد أقصاه 29 سبتمبر 2021.