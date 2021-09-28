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شركات الرقائق والشحن تدفع أسهم اليابان للهبوط عند الإغلاق

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

شركات الرقائق والشحن تدفع أسهم اليابان للهبوط عند الإغلاق

توبكس الأوسع نطاقا يهبط 0.29%

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر ثقيلة تكبدتها أسهم شركات صناعة الرقائق والشحن على آمال المستثمرين في زخم نمو اقتصادي مطرد في ظل قيادة سياسية جديدة في الفترة التي تسبق انتخابات الحزب
الحاكم.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.19%، ليغلق عند 30183.96 نقطة بعد أن هبط بما يصل إلى 0.78% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 2081.77 نقطة.

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وربح نيكاي أكثر من 7% منذ بداية الشهر في الفترة التي تسبق انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي ستختار فعليا رئيس الوزراء الجديد.

يمكن أن يتسارع النمو الاقتصادي لليابان، إذ تستعد البلاد لرفع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في جميع المناطق يوم الخميس وسط انخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل، خسر سهم أدفانتست3.57 %، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.05%، ونزل سهم شين-إيتسو 1.47%.

وقادت أسهم شركات الشحن الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بانخفاض 8.61%.

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