قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ترفع الدولار والإسترليني يهبط

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع، بينما انخفضت العملات الرئيسية العشر الأخرى، إذ جعلت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية الدولار أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين.

ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر/تشرين الثاني، وألمح إلى أن ذلك قد يعقبه رفع أسعار الفائدة.

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وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.2 %، إلى 93.6 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 93.67، وهو أعلى مستوى منذ 20 أغسطس/آب.

وهبط الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على الإقبال على المخاطرة، 0.5 %، إلى 0.72525 دولار.

وانخفض اليورو 0.1 %، مقابل الدولار إلى 1.1686 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.7 %، إلى 1.361 دولار. وقفزت العملة الأسبوع الماضي بعد تبني بنك إنجلترا المركزي نبرة مائلة للتشديد.