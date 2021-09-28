سهم أرامكو الأكثر ارتفاعاً وتداولاً.. "تاسي" يغلق فوق 11382 نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة الثلاثاء مرتفعاً 0.12% ليكسب 13.32 نقطة ويغلق عند مستوى 11382.41 نقطة، بتداولات زادت على 8.8 مليار ريال.

كان سهم عملاق النفط أرامكو الأكثر ارتفاعا وتداولا بجلسة اليوم، ليصعد بنسبة 3.56% إلى 36.35 ريال بتداولات إجمالية زادت على 1.13 مليار ريال.

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توصف مستويات المؤشر "تاسي" قرب 11500 نقطة بأنها الأعلى في 13 عاماً، كما يتلقى المؤشر دعماً من موجة طروحات أولية غير مسبوقة، عبر 13 طرحاً أوليا، جرت تغطيتها بنسب ضخمة.

من المرتقب أن تشهد سوق الأسهم السعودية، 17 طرحا جديدا في الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز أن المستهدف للعام الحالي 30 إدراجا.

ومع طرح 13 شركة في المرحلة الماضية من العام الحالي، يبقى 17 طرحا مرتقبا في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.

وأنهى مؤشر سوق السعودية جلسة الاثنين، مرتفعاً 0.14% ليكسب 16.23 نقطة، ويغلق عند 11369.09 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 8.11 مليار ريال، وقاد قطاع البتروكيماويات المكاسب.

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، إلى جانب المستشارين الماليين "إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، و"الأهلي المالية"، اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام.

وأوضحت أن شريحة المكتتبين الأفراد شهدت مشاركة نحو 1.04 مليون فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنحو 2365 %، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال.

وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776% في المتوسط.