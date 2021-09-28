هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من أسهم "المنجم للأغذية" للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة المنجم للأغذية طرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأضافت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

كانت شركة "المنجم للأغذية- ثلاجات المنجم"، إحدى أكبر شركات الأغذية الخاصة في السعودية، قد وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع "سِيارا"، الشركة التابعة للشركة البرازيلية "غي بي إس" وهي أكبر منتج للحوم الدجاج والأبقار في العالم.

وقالت "المنجم للأغذية" في بيان، سابق إن ذلك في إطار دعم استراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع منتجاتها وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية معدلات الطلب المتزايدة للعملاء بقطاع الأغذية في المملكة.

وستقوم "المنجم للأغذية" بموجب الاتفاقية بتوزيع مجموعة متنوعة من منتجات الدواجن، بما فيها الدجاج الكامل وقطع ومصنعات الدجاج، في قطاعي الجملة وخدمات الأغذية، الذي يشمل المطاعم والفنادق وشركات الإعاشة والمقاهي.