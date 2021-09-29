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استقرار أسهم أوروبا بعد اضطراب تقوده التكنولوجيا

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شاشة تعرض أسعار أسهم أوروبا
الأسهم الأوروبية

استقرار أسهم أوروبا بعد اضطراب تقوده التكنولوجيا

بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام

دبي - العربية.نت

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام، فيما تحول المستثمرون إلى الشراء في الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% بعد أن هوى 2.2% أمس الثلاثاء في أكبر نزول بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف يوليو/تموز.

وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة، تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا مرتفعة النمو، نقلاً عن رويترز.

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وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض لضغوط، ليرتفع 0.5% فقط بعد أن خسر 4.8% أمس.

ونزل سهم إيه.إس.إم.إل هولدينغ إن.في، أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكمبيوتر، 1% على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية.

وربح سهم أسترازينيكا 2.3% بعد أن قالت إن وحدة ألكسيون التي استحوذت عليها حديثا ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية كايلوم بايوساينسز في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

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