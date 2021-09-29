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الذهب يصعد وسط ضغوط رهانات على رفع أسعار الفائدة

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الذهب يصعد وسط ضغوط رهانات على رفع أسعار الفائدة

العقود الآجلة للمعدن الأصفر ترتفع 0.2%

رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ قدم تراجعا طفيفا لعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية، والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.34 دولار للأونصة، بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1740.20 دولار.

الذهب يهبط إلى قاع شهر ونصف بفعل زيادة عوائد السندات والدولار أسواق المال سعر الذهب الذهب يهبط إلى قاع شهر ونصف بفعل زيادة عوائد السندات والدولار

وقال الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، هاوي لي: "ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع مجلس الاحتياطي الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة".

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة أكثر من 10 أشهر التي لامسها أمس الثلاثاء.

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا، فقد ظلت فوق 1.5%، وهو مستوى شهدته آخر مرة في يونيو/حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى22.45 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1896.86 دولار.

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