الموافقة على طرح "جروب للأنابيب" و"جاهز لنظم المعلومات" في السوق الموازية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة جروب فايف السعودية للأنابيب طرح 2.8 مليون سهم، تمثل 10% من أسهمها في السوق الموازية.

كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات طرح 1.364 مليون سهم، تمثل 13% من أسهمها في السوق الموازية.

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وسيقتصر الطرح في كلا الشركتين على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.