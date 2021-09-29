تراجع معظم بورصات الخليج.. أسهم السعودية تتماسك مع المشاريع العملاقة

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض يوم الأربعاء، مقتفية أثر نزول أسعار النفط، بعد ارتفاع على غير المتوقع لمخزونات الخام الأميركية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد الصين.

ونزل خام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش. ويوم الثلاثاء، نزل الخام نحو دولارين بعد أن لامس أعلى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات عند 80.75 دولار.

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وارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من الإغلاقات المرتبطة بالجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود، بينما تشهد بعض الدول المنتجة تعطيلات في الإمدادات.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي مستقرا إذ كبحت خسائر تكبدتها أسهم الطاقة مكاسب حققتها أسهم الشركات الاستهلاكية، فيما زاد سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3%، بينما انخفض سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1%. كانت أرامكو سجلت أكبر مكسب خلال التعاملات في اليوم السابق منذ 17 مارس/ آذار.

وزاد سهم عسير للتجارة والسياحة والصناعة قرابة 10% في أكبر صعود خلال الجلسة منذ 29 مارس/ آذار هذا العام بعد أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية لتطوير منطقة عسير لتتحول إلى مركز سياحي في إطار مساعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط، فيما من المتوقع أن تساهم السياحة بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وتستهدف الاستراتيجية التي أطلقها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) تطوير المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لكي تستقطب 10 ملايين زائر بحلول 2030.

على نحو منفصل، قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن البورصة السعودية ستنهي العام بأكثر من 30 إدراجا جديدا.

والإدراجات المتوقعة كبيرة، فيما تمت الموافقة على خمس عمليات إدراج جديدة في العامين الفائتين، ثلاث في البورصة الرئيسية وعمليتين في السوق الموازية.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي منخفضا 0.6% متضررا من تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.1% وتراجع سهم مجموعة اتصالات 0.6%.

كما نزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.2%، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8% وتراجع سهم العربية للطيران 0.7%.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.5%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وهبط سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.3% وهوى سهم الشركة الشرقية للدخان 3.3%.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.4% إذ زاد سهم صناعات قطر 1.5% في سابع ارتفاع على الترتيب بينما تقدم سهم البنك التجاري القطري 1.5%.