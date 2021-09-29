لماذا تخصص طروحات أولية سعودية للمكتتبين الأفراد حصة 10% فقط؟

وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" أسعار أسهم الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية، بأنها "مشدودة بشكل كبير وأخذت سعرا جيدا بالنسبة للمصدر".

وقال بن غيث إن هذه الأسهم "يفترض أن يجري تحديدها من السوق، وأولويات المشرع تستهدف هدفين: الأول هو استفادة الأفراد وصغار المستثمرين من الطروحات لتخلق ثروة لهم، بجانب هاجس ثانٍ يتمثل في الحرص على عدم إقحامهم في استثمارات مبالغ في سعرها، وبالتالي تأتي الحصة الأكبر للمؤسسات، كما جرت العادة بأن تكون نسبة 10% فقط مخصصة للأفراد".

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وأضاف أن "الطروحات في سوق السعودية، تجري تغطيتها بنسب كبيرة، وفي نفس الوقت تطرح عند مستويات سعرية ومكررات ربحية مرتفعة، فالسوق السعودي، يتداول عند مكرر 27 مرة، ويتداول سهم "solutions by stc" عند مكرر 23 مرة، بينما سهم مكرر ربحية سهم "أكوا باور" 37 مرة مع توقعات بانخفاض هذه المكررات بالمرحلة المقبلة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.01% ليكسب 1.24 نقطة ويقفل عند مستوى 11383.65 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات عسير، والعبداللطيف، وجبسكو، ومعادن، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومبكو، وإعمار، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و3.08%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية وسابك، وعسير، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23909.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1920 صفقة.