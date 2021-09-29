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"نيكاي" يخسر 2% وسط توترات الأسواق العالمية

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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يخسر 2% وسط توترات الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضًا بأكثر من 2.1٪ وسط توترات الأسواق العالمية.

وكان المؤشر القياسي تراجع في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية بـ 1.90% مسجلا 29611.92 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96% ليسجل 2040.91 نقطة.

وكان مؤشر S&P 500 الأميركي أنهى جلسة أمس الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 2%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.8% بسبب التركيز الكبير لشركات التكنولوجيا في المؤشر. كما تراجعت أسهم 10 من 11 قطاعا داخل مؤشر S&P 500، وبلغت خسائر قطاع التكنولوجيا 2.9%، فيما كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد، حيث كسب 0.4%.

وتوقع المحللون الاستراتيجيون مزيدا من عمليات البيع في المستقبل بعد موجة البيع التي شهدتها الأسواق أمس، والتي تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة، والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

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