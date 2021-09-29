"نيكاي" يخسر 2% وسط توترات الأسواق العالمية

أغلق مؤشر نيكاي الياباني جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضًا بأكثر من 2.1٪ وسط توترات الأسواق العالمية.

وكان المؤشر القياسي تراجع في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية بـ 1.90% مسجلا 29611.92 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96% ليسجل 2040.91 نقطة.

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وكان مؤشر S&P 500 الأميركي أنهى جلسة أمس الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 2%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.8% بسبب التركيز الكبير لشركات التكنولوجيا في المؤشر. كما تراجعت أسهم 10 من 11 قطاعا داخل مؤشر S&P 500، وبلغت خسائر قطاع التكنولوجيا 2.9%، فيما كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد، حيث كسب 0.4%.

وتوقع المحللون الاستراتيجيون مزيدا من عمليات البيع في المستقبل بعد موجة البيع التي شهدتها الأسواق أمس، والتي تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة، والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.