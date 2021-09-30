أسهم أوروبا تتجه للارتفاع في نهاية سبتمبر المتقلب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها بعد عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ وضع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم الأسواق الرئيسية على مسار انخفاض شهري.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6%، بقيادة القطاعات الدفاعية مثل العقارات والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، بينما انتعشت أسهم شركات التعدين من انخفاضات حادة غذتها مخاوف بشأن اقتصاد الصين.

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والمؤشر القياسي في سبيله لإنهاء سبتمبر/ أيلول بخسائر 2.7% بعد سلسلة مكاسب استمرت 7 أشهر، إذ دفع ارتفاع في عوائد السندات الحكومية المستثمرين إلى القطاعات عالية النمو.

وارتفع سهم اتش اند ام السويدية 1.9% بعد أن أعلنت عن قفزة في الأرباح قبل الضرائب فاقت التوقعات مع عودة المتسوقين إلى المتاجر، بينما ربح سهم دياجيو للمشروبات الكحولية 2% بعد أن توقعت الشركة تعزز أرباح التشغيل مع تفضيل المستهلكين العلامات التجارية الفاخرة.

وهوى سهم بوهو البريطانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت 10.3%، إذ حذرت من أن تضخم أسعار الشحن وارتفاع أجور موظفيها في مركز التوزيع سيؤثران على هوامش أرباح عام كامل.