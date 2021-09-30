أسهم اليابان تغلق على خسائر للجلسة الرابعة

أغلق مؤشر نيكاي القياسي في طوكيو منخفضًا للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، حيث طغت المخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية على الدعم القادم من ضعف الين.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.31% أو 91.63 نقطة إلى 29452.66، في حين خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40% أو 8.13 نقطة إلى 2030.16 نقطة.

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وكانت الأسهم اليابانية أغلقت منخفضة بأكثر من 2% يوم الأربعاء، لتقتفي أثر خسائر تكبدتها وول ستريت الليلة السابقة بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، بينما كان المستثمرون يترقبون نتيجة انتخابات قيادة الحزب الحاكم، والتي تحدد رئيس الوزراء القادم في اليابان.