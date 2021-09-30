الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ يناير 2008.. و"solutions by stc" بالصدارة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.98% ما يعادل 112 نقطة، ليصل إلى مستوى 11495 نقطة، ليغلق اليوم الخميس عند أعلى مستوى له منذ يناير 2008، البالغ حينئذ 11455 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في نهاية التعاملات نحو 6.67 مليار ريال، بعدد 182 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 132 سهماً مقابل تراجع 55 سهماً من بين 205 شركات مدرجة.

وانطلق اليوم التداول على أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc في السوق الرئيسية بعد اكتتاب شهد إقبالا قويا جدا من المؤسسات والأفراد.

وتصدر سهم "سلوشنز" الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أولى أيام تداولاته بنسبة 29.9% عند سعر 196.2 ريال.

وارتفعت أسهم العديد من الأسهم القيادية، متصدرة قيم وأحجام التداول، منها مصرف الراجحي بتداولات بلغت 462 مليون ريال، والتصنيع 365 مليون ريال، فيما بلغت قيمة تداولات سابك 336 مليون ريال.

وتصدر سهم كيان السعودية أحجام التداول بنحو 15.6 مليون سهم.

في وقت سابق من جلسة اليوم، ارتفعت أسعار خام برنت والخام الأميركي، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

وتتوقع سيتي غروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر 6 القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تُبقي الأسبوع القادم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر/تشرين الثاني.