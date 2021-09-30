في هذا التوقيت.. طرح "إي فاينانس" في بورصة مصر

من المتوقع تنفيذ الطرح العام الأولي الخاص بشركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والمملوكة للحكومة المصرية، بنهاية شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر على أقصى تقدير، وفق تصريحات لرئيس مجلس الإدارة، إبراهيم سرحان.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت الشركة عن خطتها لطرح أسهمها بالبورصة المصرية في الربع الأخير من هذا العام، وهو ما يجعلها صاحبة ثاني طرح عام في البورصة المصرية هذا العام.

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وقال "سرحان" إن شركة إي فاينانس تقوم حاليا بالترويج لعملية الطرح، وتجري ما لا يقل عن ثمانية إلى تسعة اجتماعات يومية عبر الإنترنت مع مستثمرين أجانب من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والعالم العربي، وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

وأكد أيضا على أن الشركة تعتزم طرح حصة قدرها 14.5% لعدد 258 مليون سهم، مقسمة إلى 80 مليون سهم ستعرض للبيع من المستثمرين الحاليين و177.8 مليون كأسهم زيادة رأسمال. وأوضح أنه مع الانتهاء من مرحلة الترويج سيتم تحديد نسبة الطرح العام والخاص، وهو ما سيعقبه الإعلان عن سعر السهم في الطرح.

وتقدمت شركة إي فاينانس يوم الثلاثاء بطلب رسمي لقيد أسهمها بالبورصة المصرية، ويجري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد بالبورصة.

وأضاف "سرحان" أن استخدام حصيلة الطرح لتمويل الخطط التوسعية للشركة سيكون بمثابة أولوية، مضيفا أن الشركة تتطلع إلى التوسع في استثماراتها المحلية من خلال شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية باستثمارات بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، وشركة "إي هيلث" للخدمات الصحية الرقمية والتي ستوفر حلولا تقنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للدولة.

وأشار إلى أن "إي فاينناس"، تتطلع أيضا للاستثمار في شركات البنية التحتية والخدمات المالية مع البنوك، مضيفا أنه لم يُتخذ قرار بضخ استثمارات كبيرة في إفريقيا بعد.

كانت شركة إي فاينانس تتطلع إلى طرح أسهمها في البورصة منذ عام 2019. وسيمهد الطرح، حال نجاحه، الطريق لحزمة من الطروحات المشابهة التي طال انتظارها ومن بينها طرح شركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية، وماكرو جروب عملاق تصنيع مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد توقع ما بين خمسة إلى ستة طروحات عامة هذا العام.

وسيكون هذا ثاني طرح في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة حصة من أسهمها في أبريل الماضي، إضافة إلى القيد الفني المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن في مايو، والذي شهد طرح 5% من أسهمها في البورصة المصرية.