أسهم أوروبا عند قاع شهرين بفعل مخاوف التضخم

نزلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في شهرين اليوم الجمعة، لتواصل موجة بيع عالمية بعد تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء تنامي المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وهبط مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3% صباحاً، في وقت قادت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات الانخفاض بنزول يزيد عن 2%.

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وهوى سهم إيه.أو ورلد البريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت 20.4%، بعد أن قالت إن نمو الإيرادات في النصف الأول من العام تضرر بفعل نقص سائقي التوصيل في المملكة المتحدة واضطرابات أخرى في سلاسل الإمداد العالمية.

ونزل سهم دايملر 2.1% حتى بعد أن قالت إن مساهميها صوتوا بالموافقة على فصل وحدتها للشاحنات وإدراجها بحلول نهاية 2021.

وتراجع سهم بي.إم.دبليو 0.9% على الرغم من رفع الشركة توقعاتها لهامش الأرباح السنوية.

وكشفت بيانات صادرة في وقت سابق أن أنشطة التصنيع في آسيا اعتراها الفتور في سبتمبر، إذ تضغط مؤشرات على تباطؤ النمو الصيني وإغلاق مصانع بسبب جائحة فيروس كورونا على اقتصادات المنطقة.

