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اكتتاب "أكوا باور".. تغطية طرح المؤسسات 248 مرة بحصيلة تخطت التريليون ريال

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أكوا باور
سوق السعودية

اكتتاب "أكوا باور".. تغطية طرح المؤسسات 248 مرة بحصيلة تخطت التريليون ريال

المستثمرون المحليون ضخوا 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية وسيتي غروب العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار، بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال.

وقد ضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات.

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وضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.

كانت مرحلة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الأربعاء 22/02/1443هـ (الموافق 29/09/2021م)، وستستمر حتى يوم الجمعة 24/02/1443هـ (الموافق 1/10/2021م)، حيث سيتم تخصيص 8.119.929 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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