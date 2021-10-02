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رقم تاريخي.. طروحات أولية بـ 56 مليار دولار في آسيا خلال 3 أشهر

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أسواق آسيا - بورصة
أسواق آسيوية
شركات

رقم تاريخي.. طروحات أولية بـ 56 مليار دولار في آسيا خلال 3 أشهر

القارة تسجل أفضل ربع ثالث لها تاريخياً بدعم من زخم الاكتتابات في كوريا الجنوبية والهند

دبي - العربية.نت

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شهدت آسيا أفضل ربع ثالث لها على الإطلاق في الاكتتابات العامة الأولية حتى بالرغم من التهدئة الملحوظة في بورصة هونغ كونغ حيث علقت العديد من الشركات خطط الإدراج وسط الحملة التنظيمية الصينية الشاملة.

بفضل الصفقات الضخمة في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، جمعت مبيعات الأسهم لأول مرة في آسيا 56 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، وهو أكبر زخم من الطروحات على الإطلاق لمثل هذه الفترة بحسب "بلومبرغ".

قال ويليام سمايلي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال الآسيوية السابقة لليابان في مجموعة غولدمان ساكس: "سيستمر النشاط - ليظل عام 2021 عامًا استثنائيًا بالنسبة لحجم أسواق رأس المال".

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جاء الربع الثالث القياسي في آسيا على الرغم من التباطؤ في هونغ كونغ، أحد أكثر أماكن الإدراج ازدحامًا في العالم، مع قيام بكين بتوسيع جهودها لكبح جماح الشركات ومواءمة نماذج الأعمال.

وقد أدت الخطوات الصينية الأخيرة إلى انخفاض أحجام الإدراج في هونغ كونغ المركز المالي المهم إلى 6 مليارات دولار في الربع الثالث، متخلفة عن كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

كان هذا أيضًا أدنى معدل ربع سنوي للاكتتابات في هونغ كونغ منذ بداية عام 2020، عندما كان الوباء ينتشر وتوقفت أسواق رأس المال.

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