سرقة عملات مشفرة من 6 آلاف مستخدم لمنصة Coinbase الأميركية

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة الأميركية "Coinbase" تعرضها لهجوم قراصنة، سرقوا عملات مشفرة من حسابات 6 آلاف مستخدم على الأقل.

وأفادت المنصة التي تمثل بورصة للعملات المشفرة، في بيان إنه: "لسوء الحظ، بين مارس و20 مايو 2021، كنتم ضحايا حملة طرف ثالث للوصول غير المصرح به إلى حسابات عملاء Coinbase وسحب أموالهم من المنصة".

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وذكر البيان أنه "جرت سرقة الأموال من 6 آلاف حساب عميل على الأقل، وقد استخدم المهاجمون التصيد الإلكتروني أو تقنيات الهندسة الاجتماعية الأخرى للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وأرقام الهواتف وكلمات المرور".

ومنصة Coinbase لتبادل الأصول الرقمية مدرجة في بورصة ناسداك، وقد تعرضت لاستغلال ثغرة أمنية في نظام المصادقة الثنائية الخاص بها.

جاء التقرير الأولي من شركة Bleeping Computer بعد أسبوع من إسقاط الشركة خططها لإطلاق منتج قرض جديد بسبب التهديدات الإلكترونية.

جرى استهداف ضحايا القرصنة المالية بين مارس ومايو من هذا العام، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى العملاء المتضررين. وقالت منصة العملات المشفرة إنه سيتم تعويض جميع العملاء المتضررين، بأموال مساوية لقيمة العملة المسروقة من حساباتهم.

وقالت "Coinbase": "لقد تم بالفعل تعويض بعض العملاء عن الخسائر، وسوف نتأكد من حصول جميع العملاء المتأثرين على القيمة الكاملة لما فقدوه".

تأسست شركة "Coinbase" لتبادل العملات المشفرة عام 2012. ويتم تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على منصة "Coinbase" كما توظف الشركة أكثر من ألفي موظف، وتعمل في أكثر من 100 دولة.