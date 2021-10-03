الجزيرة كابيتال للعربية: أرباح الشركات السعودية قفزت 500% ونتوقع مواصلة النمو

توقع رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، في مقابلة مع "العربية" أن تواصل أرباح الربع الثالث 2021 للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، عكس نفس الأداء للفصلين الأولين من العام الحالي، ولن تكون استثناء عنها، وبالتالي ستواصل النمو القوي لها رغم استمرار تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وأشار الجبران إلى تجاوز نسبة ارتفاع أرباح الشركات في السوق السعودية 500% لترتفع من 11 مليار ريال بالنصف الأول 2020 إلى 68 مليار ريال بالنصف الأول 2021، متوقعاً أن تصل أرباح 44 شركة في عدة قطاعات تغطيها "الجزيرة كابيتال" في الربع الثالث إلى 22.2 مليار ريال مقارنة مع 10.6 مليار ريال في نفس الفصل من العام الماضي بنمو متوقع يفوق 110% مدعومة بأرباح قطاعات رئيسية أبرزها البتروكيماويات المتوقع نمو أرباحه في الربع الثالث بمقدار 8.5 مليار ريال زيادة عما تحقق في الربع الثالث من 2020.

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وتوقع الجبران استمرار النتائج القوية لقطاعي البنوك والبتروكيماويات في الربع الثالث من العام الحالي، ما سيدعم إجمالي أرباح السوق السعودية، مرجحاً ارتفاع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الثالث بنسبة 30% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، في حين توقع نموا فصليا لقطاع البتروكيماويات خلال الربع نفسه بنسبة 450%.

أما في ما يخص قطاع الاتصالات، فتوقع نمو إيرادات القطاع بشكل مُلفت، مع بقاء هوامش الربحية تحت الضغط، مع توقعات باستمرار النمو في أرباح الشركات بمختلف القطاعات الأخرى، موضحا أن تقديرات النمو في القطاع البنكي السعودي تأتي بدعم من نمو محفظتي القروض والودائع، فيما يرجع التباطؤ في نمو القروض العقارية إلى المقارنة مع مستويات سابقة مرتفعة جدا، وحدوث ارتفاع بأسعار الوحدات السكنية خففا من وتيرة النمو هذه.

كان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق جلسة اليوم الأحد منخفضًا 0.37% ليفقد 42.51 نقطة، ويقفل عند مستوى 11453.25 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.