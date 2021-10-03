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"أنابيب السعودية" تعلن إتمام بيع الأصول التشغيلية لـ"صناعات التيتانيوم"

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الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية)
شعار الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"
سوق السعودية

"أنابيب السعودية" تعلن إتمام بيع الأصول التشغيلية لـ"صناعات التيتانيوم"

أتمت الصفقة في 30 سبتمبر 2021 بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن إتمام الصفقة المعلن عنها سابقا والتي أبرمتها الشركة المملوكة بالكامل لشركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة مع شركة كوش كيميكال تكنولوجي غروب العربية السعودية لبيع أصولها التشغيلية الرئيسية.

وذكرت "أنابيب السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، أنها أتمت الصفقة في 30 سبتمبر 2021، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

كانت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" كشفت عن عقد شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة، التابعة والمملوكة لها بالكامل، واتفاقية مع شركة كوش كيميكال تكنولوجي غروب العربية السعودية المحدودة لشراء الأصول التشغيلية الرئيسية لشركة "صناعات التيتانيوم".

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وقالت "أنابيب السعودية" في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن سعر الصفقة 9.7 مليون دولار ما يعادل 36.3 مليون ريال يتم دفعها نقداً عند إغلاق الصفقة.

وتوقعت أن تغلق الصفقة، التي تخضع لبعض الموافقات، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، خلال الربع الثالث من عام 2021.

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