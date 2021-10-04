أسهم فيسبوك تتراجع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع

تراجعت أسهم فيسبوك بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع مع إنستغرام وواتساب.

وشمل التعطل الثلاثة مواقع في مناطق على مستوى العالم، اليوم الاثنين، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

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وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وقالت الشركة إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك"، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.

تعطل موقع فيسبوك ومنصتا واتساب وإنستغرام التابعتان للشركة نفسها في مناطق على مستوى العالم اليوم الاثنين، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (المملوكة جميعها لشركة فيسبوك) في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس ودبي.

وقالت الشركة إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك"، وإنها تعمل على استعادة الخدمة.