أسهم أوروبا تواصل الخسائر بفعل مخاوف النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ فبراير/شباط، متأثرة بعدد متزايد من المخاطر منها مؤشرات التضخم وارتفاع عوائد السندات والمشكلات المالية لإيفرغراند الصينية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، ليكون قريبا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله خلال موجة بيع الأسبوع الماضي.

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كانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات والسلع الفاخرة في مقدمة الخاسرين وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، إذ يشهد ثاني أكبر اقتصادات العالم قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤ في قطاع العقارات وحملات جهات تنظيمية.

وتراجع سهما كيرنج وإ.في.إم.إتش الفرنسيتين لصناعة السلع الفاخرة، واللتين تحصلان على جزء كبير من إيراداتهما من الصين، 1.9% و1.5% على الترتيب.