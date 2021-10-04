اليوان يتراجع أمام الدولار مع تجدد القلق بشأن إيفرغراند الصينية

وجد الدولار دعما اليوم الاثنين عند مستوى دون ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي، مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين واقتراب صدور بيانات الوظائف الأميركية مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام اليورو وأعلى مستوى في 19 شهرا أمام الين الأسبوع الماضي، مع توقع الأسواق أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أقرانها.

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وتراجع اليورو دون مستوى 1.6 دولار ليسجل 1.1598 دولار، غير بعيد عن مستوى 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الين على 111.065 ين للدولار وهبط اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3%.

وتوقف تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند في هونغ كونغ مما أثار قلق الأسواق من انتشار عدوى انهيارها.

وقالت إيفرغراند إنها طلبت وقف التداول انتظارا لإعلان صفقة كبيرة، في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرغراند بروبرتي سيرفيسيز إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرغراند على اقتصاد الصين الهش بالفعل مما يعطل النمو العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.08% إلى 94.029.

وما زال الجنيه الإسترليني، رغم ارتفاعه يوم الجمعة، يعاني من أثر خسائره الأسبوع الماضي عندما تجاهل المتعاملون أسلوب البنك المركزي المتشدد، وركزوا على التوقعات السيئة ومخاطر رفع الفائدة وزيادة التضخم.

واستقر الإسترليني تقريبا الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3540 دولار.