توقعات "الراجحي المالية" لأرباح الشركات السعودية في الربع الثالث

أصدرت شركة الراجحي المالية، مذكرة بحثية حديثة حول توقعاتها لنتائج أعمال الشركات السعودية المقيدة في البورصة، والتي أظهرت تغيرات واضحة وتأثيرات متباينة على الشركات.

حيث أشارت الراجحي إلى التأثيرات الإيجابية التي ألقت بها المؤشرات الاقتصادية العامة على الشركات المقيدة في الربع الثالث. حيث توقعت أداءاً قوياً لشركة "أرامكو"، فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح الصافية وتطورها خلال العام الحالي.

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إلا أنها ترى تأثيرات مغايرة على قطاع البتروكيماويات، حيث من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار البوليمر وارتفاع تكاليف المواد الخام إلى انخفاض هوامش القطاع بشكل طفيف.

أما بالنسبة للمستشفيات، فمن المرجح أن تكون الإيرادات والربحية، التي لا تزال قوية، أقل قليلاً بسبب أرقام سنة المقارنة من العام الماضي، كما أن شركات الأسمنت قد تعاني من ضعف الأداء نتيجة انخفاض الأحجام والأسعار على أساس سنوي. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكلفة المواد الخام وتكاليف الشحن وانخفاض الطلب بسبب انخفاض عدد الوافدين إلى إبقاء الأداء المالي لقطاع الأغذية تحت المراقبة. ومع ذلك، من المرجح أن يشهد تجار التجزئة السعوديون نمواً قوياً بسبب انخفاض أرقام سنة الأساس من العام الماضي.