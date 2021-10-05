أسهم أوروبا تفلت من تراجع عالمي بدعم قطاع البنوك وسهم إنفنيون

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ هدأت المعنويات في ظل ارتفاع أسهم البنوك وإعلان مشجع بشأن الأرباح من إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق، وذلك بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ 21 يوليو/تموز في الجلسة السابقة.

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تخلى المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة وغيرها من أسهم النمو الأميركية في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركي، أمس الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام، إذ ظلت المعنويات متأثرة بمخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وفي أوروبا، ارتفعت أسهم البنوك الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9%، فيما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.2%.

وربح سهم إنفنيون تكنولوجيز 1.9% بعد أن أكدت إيراداتها لعام 2021 وقالت إنها تتوقع زيادة النتائج بشكل أكبر العام المقبل مع تصاعد الطلب على رقائق الطاقة لصناعة السيارات ومراكز البيانات وتوليد الطاقة المتجددة.