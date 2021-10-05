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الدولار يصعد لقمة عام مع قرب صدور تقرير الوظائف

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يصعد لقمة عام مع قرب صدور تقرير الوظائف

بعد موجة بيع للأسهم امتدت من وول ستريت إلى آسيا

لندن - رويترز

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عاود الدولار الصعود إلى أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء قبيل تقرير هام بشأن الوظائف الأميركية من المقرر صدوره في نهاية الأسبوع، والذي يمكن أن يزيد دوافع مجلس الاحتياطي الاتحادي لبدء تقليص التحفيز بحلول الشهر المقبل.

كما تلقى الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، الدعم من موجة بيع للأسهم امتدت من وول ستريت إلى آسيا.

وكان الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالإقبال على المخاطرة من أكبر الخاسرين، إذ أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى 2024 بعد الإبقاء على السياسة دون تغيير كما كان متوقعا.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.13% إلى 93.957، معاودا التحرك نحو ذروة بلغها يوم الخميس عند 94.504، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2020.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.34% إلى 0.7263 دولار، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوياته في أربعة أيام الذي بلغه أمس الاثنين عند 0.73045 دولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.34% إلى 0.6939 دولار، متراجعا أيضا عن ذروة أربعة أيام البالغة 0.6981 دولار.

وصعد الدولار 0.25% مقابل الين إلى 111.19، بينما تراجع اليورو 0.21% إلى 1.15965 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي بلغ 1.3612 دولار.

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