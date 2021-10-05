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الذهب يتراجع مع صعود الدولار.. والأنظار تتجه لبيانات الوظائف الأميركية 

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الذهب

الذهب يتراجع مع صعود الدولار.. والأنظار تتجه لبيانات الوظائف الأميركية

أسعار المعاملات الفورية انخفضت إلى 1758.27 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ استفاد الدولار من تراجع الإقبال، ومن المرجح أن يشهد المعدن تعاملات متقلبة في الفترة التي تسبق صدور أرقام الوظائف الأميركية يوم الجمعة، والتي قد يكون لها تأثير على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1758.27 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى 1770.41 دولار أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر/أيلول.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1757.30 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

وقال كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا المحيط الهادي في أواندا جيفري هالي، إن تراجع الأسهم يدفع المستثمرين الآسيويين إلى شراء الدولار، مما يضغط على الذهب، مضيفا أن المعدن سيكون في نطاق بين 1750 و1785 دولارا قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدي الوظائف غير الزراعية استمرارا في تحسن في سوق العمل، مما يسمح على الأرجح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.48 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 958.83 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1906.45 دولار.

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