بيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر

شهدت العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جماعيا، وسط تداولات مكثفة على العملات الرئيسية.

وتجاوزت عملة بيتكوين مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 سبتمبر، لتصل إلى 50.134 ألف دولار مرتفعة بنسبة تجاوزت 5%.

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وارتفعت عملت إيثريوم بنسبة 1.92% لتصل إلى 3417.88 دولار، كما صعدت بيتكوين كاش بنسبة 2% إلى 563.35 دولار.

وكانت عملة دودج كوين من بين أكثر العملات ارتفاعا، وصعدت بنسبة 9.38% لتصل إلى 0.236 دولار.

وبعد اتجاه هبوطي، شهدته بيتكوين الأسبوع الماضي، حصلت واحدة من أكبر ارتفاعاتها اليومية خلال أشهر بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي لن يحظر العملات المشفرة. وفي مسيرة صادمة، حذت العملات الرقمية الأخرى حذوها.