نيكاي ينخفض 1.39% في بداية التعاملات في طوكيو

انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

ونزل نيكاي 1.39% إلى 28050.39 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99% إلى 1954.33 نقطة.

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وتخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب مبكرة لتغلق على انخفاض، يوم أمس الاثنين، إذ طغت المخاوف حيال أزمة ديون إيفرغراند الصينية على مؤشرات إيجابية من إغلاق قوي في وول ستريت، في حين دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعا.

وهبط المؤشر نيكاي 1.13% ليغلق عند 28444.89 نقطة، وقادت أسهم التكنولوجيا والشحن التراجع. وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة بما يصل إلى 1.16% بعد تكبد خسائر على مدى خمس جلسات متتالية. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62% إلى 1973.92 نقطة.

ما زالت أزمة ديون إيفرغراند تلقي ظلالا من الشك على النمو الاقتصادي للصين في حين لم يتضح بعد مصير فواتير الإنفاق الرئيسي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.