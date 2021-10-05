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وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا

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وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا

ناسداك المجمع يصعد 0.4%

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة، في حين صعدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبل أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمراقبة عن كثب.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.38 نقطة بما يعادل 0.40% إلى 14312.86 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.41 نقطة أو 0.22% إلى 4309.87 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.33 نقطة أو 0.10% إلى 34035.25 نقطة.

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