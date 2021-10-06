الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل اليورو الثلاثاء، متعافيا من موجة مبيعات حادة الأسبوع الماضي مع عودة اهتمام المتعاملين إلى احتمال زيادات في أسعار الفائدة في بريطانيا.

وأدى تزايد توقعات التضخم إلى الإضرار بشهية المستثمرين للمخاطرة الأسبوع الماضي وهو ما دفع الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام اليورو وأضعف مستوى مقابل الدولار منذ ديسمبر /كانون الأول 2020.

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كانت العملة البريطانية مرتفعة 0.36% مقابل العملة الأوروبية عند 85.08 بنس لليورو، لتقفز عائدة إلى أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.

وأمام العملة الأميركية، ارتفع الإسترليني 0.23% إلى 1.3639 دولار.