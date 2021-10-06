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الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار وعوائد السندات

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الذهب

الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار وعوائد السندات

الدولار الأميركي يتجه صوب أعلى مستوياته في 2021

رويترز 

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واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1749.40 دولار.

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران.

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وقال المحلل في آي.جي ماركت كايل رودا، إن زخم سعر الذهب ينحسر على خلفية توقعات السياسة النقدية.

وأضاف رودا: "لا تزال هناك مؤشرات مهمة على ضغوط التكلفة في الاقتصاد العالمي وسيبقي ذلك التركيز على البنوك المركزية وتشديد السياسة".

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.42 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.4% إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1896.66 دولار.

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