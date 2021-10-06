الذهب يهبط 0.7% مع صعود الدولار وعوائد السندات

واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1749.40 دولار.

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ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو/حزيران.

وقال المحلل في آي.جي ماركت كايل رودا، إن زخم سعر الذهب ينحسر على خلفية توقعات السياسة النقدية.

وأضاف رودا: "لا تزال هناك مؤشرات مهمة على ضغوط التكلفة في الاقتصاد العالمي وسيبقي ذلك التركيز على البنوك المركزية وتشديد السياسة".

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.42 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.4% إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1896.66 دولار.