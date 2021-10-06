سوق السعودية بأعلى مستوى في 15 عاما.. أرامكو تتخطى تريليوني ريال

حقق مؤشر السوق السعودية، أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.5% خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ووصل إلى 11613.82 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاعا منذ 15 عاما.

عاودت القيمة السوقية لأرامكو السعودية الارتفاع إلى تريليوني دولار بعد ارتفاع السهم بـ5% هذا الأسبوع. وصعد سهم عملاق النفط بجلسة اليوم أكثر من 2% إلى 37.85 ريال.

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وارتفعت أسهم 79 شركة في السوق، فيما تراجعت أسهم 54 شركة، وبلغت قيم التداولات 419.2 مليون ريال، بعد التداول على 9.82 مليون سهم.

وجاءت أسهم شركة أرامكو في مقدمة الأسهم النشطة بالسوق، محققة ارتفاعا نسبته 1.08% ووصلت إلى 37.45 ريال للسهم، ثم أسهم مصرف الراجحي التي ارتفعت بنسبة 1.25% ووصلت إلى 129.8 ريال للسهم.

وتصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 2.76% ووصل إلى 17.9 ريال للسهم، تلاه شركة سبكيم، الذي جاء أيضا بالمرتبة الثالثة بالأسهم الأكثر نشاطا، وارتفع 1.77% ووصل إلى 43.2 ريال.