الأسهم اليابانية تصل لأدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع

قلب المؤشر نيكاي الياباني مساره، اليوم الأربعاء، ليغلق عند أدنى مستوى في أكثر من 6 أسابيع، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في الصين وحصول رئيس الوزراء الجديد في البلاد على نسب تأييد متدنية.

وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.05% ليغلق عند 27528.87 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس/ آب. وأغلق المؤشر، الذي صعد 1.4% في وقت سابق من الجلسة، على خسارة للجلسة الثامنة على التوالي.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1941.91 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل، إذ نزل سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 3.1%، وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.08%، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.07%.

وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يكافح من أجل إيجاد موطئ قدم لدى الناخبين بعد يومين فقط من تشكيل حكومته الجديدة. وأظهرت إحدى الصحف اليومية أن نسبة تأييده بلغت 45%، وهي نسبة أقل بكثير من إدارة سلفه يوشيهيدي سوجا عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي.