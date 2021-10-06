.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم اليابانية تصل لأدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع

  • الخط
أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
الأسواق العالمية

الأسهم اليابانية تصل لأدنى مستوى منذ أكثر من 6 أسابيع

متأثرة بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في الصين

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قلب المؤشر نيكاي الياباني مساره، اليوم الأربعاء، ليغلق عند أدنى مستوى في أكثر من 6 أسابيع، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في الصين وحصول رئيس الوزراء الجديد في البلاد على نسب تأييد متدنية.

وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.05% ليغلق عند 27528.87 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس/ آب. وأغلق المؤشر، الذي صعد 1.4% في وقت سابق من الجلسة، على خسارة للجلسة الثامنة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1941.91 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل، إذ نزل سهم فاست ريتيلينج التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 3.1%، وانخفض سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.08%، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.07%.

وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يكافح من أجل إيجاد موطئ قدم لدى الناخبين بعد يومين فقط من تشكيل حكومته الجديدة. وأظهرت إحدى الصحف اليومية أن نسبة تأييده بلغت 45%، وهي نسبة أقل بكثير من إدارة سلفه يوشيهيدي سوجا عندما وصلت إلى السلطة العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد