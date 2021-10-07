سهم أرامكو يرتفع 1%.. والقيمة السوقية تعزز استقرارها فوق تريليوني دولار

ارتفعت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 1% إلى 37.8 ريال في التعاملات المبكرة، ليبلغ تقييم الشركة تريليوني دولار مجدداً.

وباتت شركة أرامكو السعودية قاب قوسين أو أدنى من الظفر بعرش أعلى شركات العالم قيمة سوقية، وإزاحة عملاق التكنولوجيا "أبل".

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وقد قفزت أسهم شركة النفط الحكومية العملاقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، أي أقل بقليل من قيمة شركة أبل عند 2.3 تريليون دولار.

تعتبر أسعار أسهم الشركتين العملاقتين مؤشراً لكيفية تغير الاقتصاد العالمي هذا العام، فقد عانت أسهم شركة أبل مع كبح المستهلكين للإنفاق على الترفيه المنزلي الذي ازدهر في فترة الوباء وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية. وأدت عودة نشاط النقل بفعل فتح الاقتصادات إلى حدوث طفرة في أسعار النفط التي تغذي مباشرة أرباح أرامكو.

وجاء سهم أرامكو ضمن الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكميات في بداية تداولات جلسة اليوم بمقدار 1.326 مليون سهم، وبقيمة بلغت 49.78 مليون ريال.

ويواصل السهم الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم التحسن الملحوظ في أسعار النفط، وتجاوز خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل.

وأنهى سهم أرامكو تداولات يوم الأربعاء على قيمة سوقية عند 7.21 تريليون ريال، بينما تجاوز في التعاملات المبكرة لجلسة اليوم 7.54 تريليون ريال.