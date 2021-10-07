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الدولار يستقر قرب قمة 14 شهراً مقابل اليورو

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يستقر قرب قمة 14 شهراً مقابل اليورو

لندن - رويترز

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استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهراً مقابل اليورو اليوم الخميس، إذ زادت احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد استقرت العملة الأميركية عند 1.15525 دولار لليورو بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل 94.252 بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5% خلال الجلستين الماضيتين. وقربه ذلك من أعلى مستوى في عام عند 94.504 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

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استقر الين الياباني، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير عند 111.44 للدولار، ليكون قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال آخر أسبوع ونصف الأسبوع.

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 55800 دولار أمس، وكانت في أحدث تعاملات عند حوالي 54776 دولارا.

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