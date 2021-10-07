"السيارات" يتصدر 15 قطاعاً خاسراً في بورصة مصر

تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.3%، تلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية متراجعاً بنسبة 3.8%.

وجاءت قطاعات السياحة والترفيه والخدمات التعليمية في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت نحو 3.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.5%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة منخفضاً بنسبة 2.2%.

مادة اعلانية

كما هبط قطاع العقارات بنسبة 1.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%. وتراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والورق بنسبة 0.9%.

أيضاً انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي. وفي المقابل، ارتفع قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، 0.5%، على التوالي.

وخلال تعاملات نهاية الأسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10536.39 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2662.81 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3608.62 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 12884.99 نقطة. وهبط مؤشر "تميز" في بنسبة 5.8% ليغلق عند مستوى 4468.86 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.3 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 699 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.6%. ونزل رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 369.9 مليار جنيه إلى 369.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.01%.

كما تراجع رأس المال السوقي للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135.8 مليار جنيه إلى 132.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.3%. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 505.7 مليار جنيه إلى 502.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%.